Domenica 12 Ottobre 2025

Sostenere lavoro e imprese

Raffaele Marmo
Sostenere lavoro e imprese
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gaetano MaranzanoOmicidio PalermoGuerra in UcrainaBonus casa in manovraBallando con le stelle Crollo bitcoin
Acquista il giornale
Ultima oraFamiglie ostaggi, da mezzanotte il rilascio in diretta
12 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Famiglie ostaggi, da mezzanotte il rilascio in diretta

Famiglie ostaggi, da mezzanotte il rilascio in diretta

Portavoce governo, inizierà nelle prime ore di lunedì

Portavoce governo, inizierà nelle prime ore di lunedì

Portavoce governo, inizierà nelle prime ore di lunedì

Il Forum delle famiglie degli ostaggi rende noto che a partire dalla mezzanotte, Piazza degli Ostaggi sarà aperta al pubblico e trasmetterà in diretta il rilascio dei rapiti. "Proiezioni continue del loro ritorno saranno mostrate in piazza per il pubblico che desidera essere presente in questi momenti storici e profondamente commoventi".

Anche un portavoce del governo israeliano ha confermato che il rilascio degli ostaggi inizierà nelle prime ore di lunedì. Si prevede che tutti i 20 ostaggi viventi vengano rilasciati contemporaneamente, ha aggiunto. Lo riporta Haaretz.

Israele si aspetta che tutti i 20 ostaggi ancora in vita vengano consegnati alla Croce Rossa. Saranno poi trasferiti oltre confine in Israele e portati alla base militare di Re'im.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ostaggi