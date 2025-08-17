Domenica 17 Agosto 2025

Tre ore cambiano la Storia

Tre ore cambiano la Storia
Ultima oraFamiglie ostaggi a Netanyahu, 'basta inganni, riportali a casa'
17 ago 2025
Famiglie ostaggi a Netanyahu, 'basta inganni, riportali a casa'

"Da 22 mesi i rapiti languono a Gaza, davanti ai vostri occhi. Invece di ingannare l'opinione pubblica, diffondere voci e diffamare le famiglie dei rapiti, restituite i nostri cari con un accordo e ponete fine alla guerra. Questa è l'unica decisione che il popolo israeliano chiede, ed è l'unica decisione possibile". E' la nota del Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi israeliani dopo le accuse del premier Benyamin Netanyahu e altri esponenti del governo. "Sono stati rapiti dalla terra di Israele sotto la tua responsabilità, Netanyahu, e sono lì da 22 mesi. La responsabilità di riportarli a casa è tua".

