Famiglie in fuga da Gaza City, esodo in corso

Migliaia di persone hanno abbandonato stamane precipitosamente le loro abitazioni a Gaza City, dirigendosi a sud, a seguito dell'avvertimento dell'esercito israeliano secondo cui il nord della Striscia sarebbe diventato una zona di operazioni militari. Fonti locali hanno riferito che coloro che non dispongono di mezzi di trasporto stanno procedendo a piedi, con qualche bagaglio in mano, intraprendendo una marcia di almeno 10 chilometri, compiuta da intere famiglie. Una fonte dell'ospedale al-Quds ha dichiarato all'ANSA che medici e pazienti rimarranno nella zona a rischio, in assenza di ambulanze e di soluzioni adeguate per il ricovero dei malati più gravi.