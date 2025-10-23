Famiglia trovata morta in casa per monossido di carbonio

Tragedia nella notte a Canaro, in provincia di Rovigo. Un'intera famiglia, di cui non si avevano notizie da alcuni giorni, è stata trovata morta in casa. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 23, su richiesta dei Carabinieri. La squadra del comando di Rovigo ha trovato all'interno dell'abitazione, in via Cesare Battisti a Canaro, i corpi senza vita di padre, madre e una figlia di 27 anni.

Gli operatori muniti di dispositivi di rilevazione dei gas, durante il sopralluogo all'interno della casa, hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio fuoriuscito dalla caldaia. Sul posto i carabinieri e il Suem 118.