Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader della sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader della sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio CollegnoManovra 2026Crollo oroDelitto di Garlasco
Acquista il giornale
Ultima oraFamiglia trovata morta in casa per monossido di carbonio
23 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Famiglia trovata morta in casa per monossido di carbonio

Famiglia trovata morta in casa per monossido di carbonio

In provincia di Rovigo, gas fuoriuscito dalla caldaia

In provincia di Rovigo, gas fuoriuscito dalla caldaia

In provincia di Rovigo, gas fuoriuscito dalla caldaia

Tragedia nella notte a Canaro, in provincia di Rovigo. Un'intera famiglia, di cui non si avevano notizie da alcuni giorni, è stata trovata morta in casa. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 23, su richiesta dei Carabinieri. La squadra del comando di Rovigo ha trovato all'interno dell'abitazione, in via Cesare Battisti a Canaro, i corpi senza vita di padre, madre e una figlia di 27 anni.

Gli operatori muniti di dispositivi di rilevazione dei gas, durante il sopralluogo all'interno della casa, hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio fuoriuscito dalla caldaia. Sul posto i carabinieri e il Suem 118.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata