Famiglia, migliorano le condizioni di Totò Schillaci

Migliorano le condizioni di Totò Schillaci. Lo hanno confermato i medici dell'ospedale Civico del reparto di pneumologia dove l'ex attaccante di Messina, Juventus, Inter e della Nazionale si trova da sabato scorso. Ora anche i familiari, in una storia su Instagram dall'ex calciatore. "Totò, Barbara e la famiglia ringraziano tutte le persone che in questo momento sono state loro vicine con una chiamata, un messaggio o una preghiera - si legge nell'aggiornamento social pubblicato ieri sera -. Le sue condizioni continuano a migliorare. Totò sta lottando con tutte le sue forze per riprendersi il prima possibile".