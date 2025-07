Famiglia ebrea aggredita, s'indaga per odio razziale

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla vicenda della famiglia ebrea aggredita in un'area di sosta dell'autostrada Milano Laghi. Il reato ipotizzato è percosse aggravate dall'odio razziale.

Gli agenti della Digos, che hanno già inviato una prima informativa all'aggiunto di Milano Eugenio Fusco, lavorano anche sulle immagini estrapolate dai video e sulle targhe delle auto.

Padre e figlio francesi, che si trovavano in un autogrill a Lainate quando sono stati insultati e aggrediti, hanno denunciato l'episodio alla polizia stradale, senza però farsi refertare eventuali ferite. Per questo non si è potuto procedere per lesioni.