Famiglia dell'attentatore di New Orleans: 'Mai visto segni di radicalizzazione'

La famiglia dell'attentatore che ha ucciso 14 persone a New Orleans sostiene di non aver mai visto segni di radicalizzazione in lui e che l'uomo che conoscevano è completamente diverso da quello che ha travolto la folla a Bourbon Street.

"Era gentile, pacato", ha detto il fratello Abdur Jabbar, 24 anni alla Cnn. "E' incredibile che fosse capace di qualcosa del genere." Anche il padre di Shamsud-Din Jabbar, Rahim, ha detto di non aver mai visto un segno di radicalizzazione. "Qualcuno o qualcosa gli ha annebbiato la mente".

Abdur ha aggiunto che Jabbar, padre di tre figli con due ex mogli, non ha mai lasciato intendere che qualcosa lo preoccupasse o che fosse in difficoltà finanziarie. I due non sono mai stati vicini ma dopo l'ictus che ha colpito il padre due anni fa hanno ricucito i rapporti.