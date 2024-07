Charles Leclerc è fuori dalla top 10 della griglia di partenza del Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone. Il pilota della Ferrari non è riuscito a qualificarsi alla Q3 non andando oltre l'undicesimo tempo nella Q2. Il monegasco domani partirà dunque dalla 11/a piazza. Fuori anche in Q1 anche la Red Bull di Sergio Perez, finito sulla ghiaia. Il messicano partirà dalla diciannovesima posizione.