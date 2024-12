F1:Ferrari annuncia accordo collaborazione tecnica con Cadillac

La Ferrari ha annunciato un accordo di collaborazione tecnica con General Motors e TWG Global per la fornitura di power unit e cambio al Cadillac Formula 1 Team a partire dal 2026. "È bello vedere che un altro team americano, supportato da uno dei marchi più prestigiosi nell'industria automobilistica, intende entrare in Formula 1 in un momento in cui il nostro sport sta crescendo in popolarità proprio negli Stati Uniti - ha commentato Frédéric Vasseur Team Principal scuderia Ferrari - Siamo quindi molto lieti di poter fornire al team la nostra power unit e il cambio nell'ambito della nostra collaborazione tecnica. Questo ci consentirà di mantenere due team clienti nel campionato del mondo, con tutti i vantaggi che ciò comporta in termini di sviluppo tecnico anche per Ferrari". "Siamo entusiasti di collaborare con Ferrari come fornitore di power unit e cambio per il nostro team Cadillac - ha aggiunto Graeme Lowdon Team Principal, Cadillac Formula 1 Team - in una collaborazione che mette insieme due grandi marchi. Poter avere il partner giusto per la power unit è fondamentale, e abbiamo piena fiducia nella passione, nell'eccellenza e nelle straordinarie competenze di Ferrari".