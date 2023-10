F1: Verstappen vince anche il Gp degli Usa

L'olandese Mx Verstappen, campione del mondo già riconfermatosi, ha vinto il gran premio degli Usa ad Austin, in Texas, al volante di una Red Bull. Al secondo posto il britannico Lewis Hamilton, su Mercedes, terzo l'altro britannico Lando Norris su McLaren. Quarto lo spagnolo Carlos Sainz jr su Ferrari. Per Verstappen è la vittoria n.50 in carriera.