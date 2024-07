F1: Ungheria; Vasseur, Ferrari avrà delle opportunità in gara

"E' stato difficile per tutti, un po' meno per McLaren che ha fatto un ottimo lavoro. Avremo delle opportunità, ora dobbiamo recuperare in termini di sviluppo e crescere in termini di carico aerodinamico". Parola del team principal della Ferrari Fred Vasseur dopo il quarto posto di Sainz e il sesto di Leclerc nel sabato dell'Hungaroring in vista del Gp d'Ungheria di domani: "E almeno il problema del saltellamento in questo weekend è stato sotto controllo".