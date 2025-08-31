F1: Olanda; Hamilton penalizzato di 5 posti in griglia a Monza

Parte in salita il weekend di Monza per Lewis Hamilton, il primo vestito di Rosso. Il pilota della Ferrari è stato infatti penalizzato di 5 posizioni in griglia, da scontare nel prossimo Gp d'Italia "per aver infranto regime di bandiera gialla nel giro di ricognizione prima dello schieramento in griglia pre partenza". Lo hanno deciso i commissari al termine del GP d'Olanda, che gli hanno anche inflitto la sanzione di 2 punti sulla patente.

L'ex pilota della Mercedes era finito sotto investigazione ancora prima del via della gara di Zandvoort. Hamilton è finito sotto investigazione per due episodi prima del semaforo verde. Il primo quando non ha ridotto la velocità in regime di doppia bandiera gialla. Il secondo, poco dopo per essere entrato in corsia di accesso ai box troppo velocemente. Sanzione dimezzata in quanto i commissari hanno ravvisato il tentativo del pilota di frenare e rallentare. La penalità, come da regolamento, è da scontare nel prossimo Gp.