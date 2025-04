Expo 2025 Osaka: Inaugurato il Padiglione Italia da Antonio Tajani

L'Expo "non è un evento mondano, ma siamo qui perché riteniamo il Padiglione Italia di Osaka uno straordinario strumento per la presenza politica ed economica del nostro Paese in Giappone e in tutta l'Asia" e "una tessera importante del mosaico Italia che stiamo rinforzando in tutto il mondo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani inaugurando ufficialmente il Padiglione Italia di Expo 2025 a Osaka.

Tajani ha tagliato il nastro insieme al commissario dell'Italia per l'Expo Mario Vattani e il monsignor Rino Fisichella. "Questo padiglione sarà anche luogo di business forum, per permettere in questo momento complicato, con il rischio di una guerra commerciale, di rafforzare la nostra presenza attraverso l'internazionalizzazione delle imprese e un incremento export", perché con il Made in Italy "siamo in grado di abbattere le barriere tariffarie grazie alla nostra qualità".