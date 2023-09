Ex-premier separatista Karabakh arrestato in Azerbaigian Ruben Vardanyan, ex capo del governo della autoproclamata Repubblica di Atsakh, è stato fermato dalle forze dell'Azerbaigian mentre cercava di lasciare l'enclave diretto in Armenia. Miliardario che ha rinunciato alla cittadinanza russa nel 2022, era stato capo del governo separatista dal novembre 2020 al febbraio 2021.