Ex Ilva Taranto: lavoratori occupano la statale Appia durante lo sciopero

Alcune decine di lavoratori e delegati sindacali dell'ex Ilva di Taranto hanno occupato un tratto della statale Appia nei pressi dello stabilimento siderurgico in occasione dello sciopero di 4 ore e del vertice a Palazzo Chigi. Alcuni manifestanti si sono sdraiati sull'asfalto. Le sigle metalmeccaniche sostengono di aver "richiesto più volte ed in tutte le sedi istituzionali di poter ricevere risposte chiare e definitive sul destino dell'ex Ilva" mentre "si constata un quadro disastroso della situazione aziendale ed occupazionale".