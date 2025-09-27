Sabato 27 Settembre 2025

27 set 2025
Ex Ilva, commissari 'ricevute 10 offerte di acquisto

'Due per tutti i complessi aziendali,le altre per singoli asset'

'Due per tutti i complessi aziendali,le altre per singoli asset'

'Due per tutti i complessi aziendali,le altre per singoli asset'

Ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in As e di Ilva in As sono arrivate 10 offerte per l'acquisizione degli stabilimenti ex Ilva. Tra le offerte ricevute, due sono per tutti i complessi aziendali: Bedrock Industries e cordata Flacks Group + Steel Business Europe. Sono otto, invece, le offerte interessate a singoli asset: Renexia (Gruppo Toto), Industrie Metalli Cardinale (IMC), Marcegaglia, Cordata Marcegaglia + Sideralba, CAR Srl, Cordata Marcegaglia + Profilmec + Eusider, Eusider e Trans Isole. Lo riferiscono i commissari in una nota.

A queste offerte, chiariscono i commissari, se ne aggiunge un'ulteriore presentata da un soggetto politico, che non corrisponde ai criteri della gara. "Sebbene il termine stabilito - è detto nella nota - non sia da considerarsi perentorio, eventuali proposte che dovessero pervenire successivamente saranno valutate esclusivamente qualora presentino condizioni particolarmente favorevoli per la procedura in corso".

I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in As, Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di Ilva in As, Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi, "si riservano un periodo di tempo congruo per esaminare attentamente tutte le proposte ricevute, con particolare riguardo agli aspetti occupazionali, alla decarbonizzazione e all'entità degli investimenti, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile degli impianti e la massima tutela del lavoratori coinvolti".

