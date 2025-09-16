Martedì 16 Settembre 2025

16 set 2025
Ex Ilva, azienda chiede aumento Cig a 4.450 dipendenti

A Taranto 3.803. Nella richiesta precedente erano 4.050 in tutto

Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria ha inviato un'istanza di modifica della richiesta della cig che prevede l'aumento a 4.450 dipendenti, di cui 3.803 a Taranto. Lo si apprende da fonti sindacali. La richiesta precedente, attualmente in discussione al Ministero del Lavoro, prevedeva 4.050 dipendenti, dei quali 3.500 a Taranto.

"La presente istanza, per effetto di fattori produttivi e finanziari sopravvenuti nel corso dell'avviata procedura, annulla e sostituisce la precedente di pari oggetto, recante data 12 giugno 2025" scrive Adi in As nel documento.

© Riproduzione riservata

