Ex deputati condannati, Camera conferma stop al vitalizio

La presidente del Collegio di Appello della Camera Ylenja Lucaselli, secondo quanto si apprende, ha firmato oggi la sentenza che conferma la cessazione del trattamento economico vitalizio ai due ex deputati Robinio Costi e Pietro Longo. I due ex parlamentari, in esito di condanne penali, avevano subito, nel 2015, la cancellazione del trattamento. A seguito del ricorso in appello presentato dai due ex deputati, Lucaselli ha depositato la sentenza che, in un passaggio, sottolinea il ruolo etico di chi rappresenta le istituzioni: "Vale la pena di sottolineare - è scritto - che risulta essere un interesse pieno e incondizionato delle Assemblee parlamentari quello di garantire" che "la condotta degli appartenenti alle Assemblee stesse risponda a quei criteri etici che certamente non possono considerarsi allineati alla commissione di reati quali quelli che rilevano nella controversia in esame".