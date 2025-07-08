Giovedì 9 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Evaso dopo la laurea, indagine anche per favoreggiamento

Al momento il fascicolo della Procura sarà contro ignoti

Oltre al fascicolo per evasione, a carico di Andrea Cavallari, il detenuto che non è rientrato in carcere dopo la laurea giovedì scorso, la Procura di Bologna indagherà anche per favoreggiamento, al momento contro ignoti. Gli investigatori del nucleo investigativo della polizia penitenziaria, coordinati dal pm Andrea De Feis, stanno facendo accertamenti sull'eventuale ruolo e coinvolgimento di altre persone che possono, in ipotesi, aver supportato la preparazione e l'esecuzione della fuga del 26enne, condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo.

