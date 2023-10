Evacuazione ospedale al-Quds, Israele fa richiesta a Mezzaluna Rossa

La Mezzaluna Rossa palestinese (PRCS) ha riferito che Israele ha chiesto di evacuare immediatamente l'Ospedale di Al-Quds nella Striscia di Gaza, poiché "sta per essere bombardato". Lo riferisce su X la stessa Mezzaluna Rossa, come riporta in apertura il Guardian. La PRCS ha appena ricevuto gravi minacce dalle autorità di occupazione di evacuare immediatamente l'Ospedale Al-Quds nella Striscia di Gaza, poiché sarà bombardato. Da questa mattina ci sono stati raid a 50 metri dall'Ospedale, si legge nel messaggio.