Evacuazione di Gaza City, Israele ha bisogno di tempo

- TEL AVIV, 13 OTT - ''Comprendiamo che l'evacuazione della popolazione richiedera' tempo. Stiamo adesso verificando le cifre'': lo ha affermato il portavoce militare di Israele Daniel Hagari. Commentava l'ordine impartito ''con volantini, messaggi radio e telefonici, e sul web'' alla popolazione di Gaza di spostarsi subito a sud del Wadi Gaza per motivi di sicurezza. A suo parere potrebbero essere necessarie ''piu' di 24 ore''. Hagari ha rilevato che similmente in questi giorni anche un numero molto elevato di israeliani e' stato costretto ad abbandonare le proprie abitazioni situate nel sud e nel nord di Israele per raggiungere localita' piu' sicure.