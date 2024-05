Eurovision, record di ascolti, picco di 6,7 milioni per Mango

Ancora un record per l'Eurovision Song Contest che con la serata finale ottiene il 36% di share (due punti percentuali in più rispetto allo scorso anno) con una platea di 5 milioni 340mila telespettatori su Rai1. Un numero sostenuto da un picco di 6 milioni 663mila telespettatori (durante l'esibizione di Angelina Mango) e uno straordinario 59.4% di share nel momento della proclamazione del vincitore. Risultato eccezionale anche per il profilo del pubblico, nettamente più giovane rispetto alla scorsa edizione (ad esempio il 52% sulle donne 15-24 anni). "In un contesto internazionale complicato, e malgrado le difficoltà oggettive - commenta la presidente Rai Marinella Soldi - ESC si è confermata un'occasione per unire i popoli e generazioni in nome della musica, dell'amicizia e dell'inclusività. Un dialogo sempre più importante che i servizi pubblici europei devono incoraggiare. Ringrazio tutti coloro che hanno reso questo risultato possibile". "Si tratta di un risultato mai raggiunto prima d'ora per questo incredibile festival - dice il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea - che dimostra ancora di più la centralità che la musica, in tutte le sue espressioni, riveste per la Rai. Un grazie sincero ad Angelina Mango per averci regalato una straordinaria performance sul palco della Malmö Arena e alla coppia Maionchi-Corsi per la brillante ed efficace conduzione".