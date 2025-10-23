Giovedì 23 Ottobre 2025

Ultima oraEuropa League: Roma-Viktoria Plzen 1-2
23 ott 2025
Europa League: Roma-Viktoria Plzen 1-2

Sotto 2-0 al 45', i giallorossi non riescono a rimontare

La Roma è sconfitta per 2-1 dal Viktoria Plzen nella terza giornata di Europa League. All'Olimpico, i giallorossi vengono sorpresi tra il 20' e il 22' dall'uno due degli ospiti, a segno con da Adu e Souaré, e devono aspettare l'inizio della ripresa per accorciare le distanze con Dybala, su rigore. Sempre in attacco, la Roma non riesce però a trovare la rete almeno del pareggio.

