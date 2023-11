Europa incerta, Londra -0,05%, la Borsa conclude

I mercati azionari del Vecchio continente non hanno seguito una direzione precisa: la Borsa migliore è stata quella di Madrid, che ha chiuso in rialzo dello 0,6%. Francoforte è aumentata dello 0,1%, mentre Londra ha registrato una limatura dello 0,05%. Parigi ha chiuso in calo dello 0,2%, mentre Amsterdam dello 0,3%.