Europa in tenuta, Londra +0,1%, Borsa conclude positivamente I mercati azionari del Vecchio continente hanno chiuso in terreno generalmente positivo, con la Borsa di Parigi in aumento dello 0,6%, seguita da Francoforte (+0,5%) e Amsterdam (+0,3%). Londra più cauta (+0,1%), Madrid in ribasso dello 0,2%.