Europa in rialzo, Wall Street positiva, Milano +0,5%

Le principali borse europee hanno accelerato il passo dopo l'avvio positivo dei listini statunitensi, grazie all'indice manifatturiero di New York che è risultato migliore delle previsioni (-4,6 punti anziché i -7 attesi). Milano e Madrid hanno registrato un rialzo dello 0,5%, seguite da Londra (+0,44%), Parigi (+0,27%) e Francoforte (+0,13%). Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi è sceso a 200,3 punti, con il rendimento annuo italiano in aumento di 1 punto al 4,77% e quello tedesco di 3,6 punti al 2,76%, in occasione dell'approvazione della manovra di governo. Il dollaro è calato a 0,94 euro, 0,82 sterline e 97.31 rubli. Il greggio (Wti) ha perso lo 0,15% a 87,61 dollari al barile, mentre il gas naturale è sceso sotto i 50 euro al MWh, con i futuri su novembre in calo dell'8,678% a 49,3 euro. L'oro è rimasto stabile (+0,01% a 1.918,17 dollari l'oncia), mentre l'acciaio è leggermente salito (+0,17% a 3.625 dollari la tonnellata). I produttori di semiconduttori Aixtron e Infineonk hanno registrato un calo del 3,36% e del 1,32%, rispettivamente, mentre Stm è rimasta invariata (+0,04%). I petroliferi Shell (+1,39%), Bp (+0,86%) ed Eni (+0,81%) hanno registrato un aumento, più contenuto invece per TotalEnergies (+0,2%). I bancari polacchi Powszechna (+12,03%), Bank Polska (+13,6%) e Santander Bank Polska (+7,91%) hanno beneficiato dei risultati delle elezioni politiche nel paese, che hanno visto prevalere lo schieramento favorevole all'Ue. In rialzo anche Commerzbank (+4,47%), Virgin Money (+3,48%) e le italiane Banco Bpm (+2,69%), Unicredit (+1,59%) e Bper (+2,4%). Mps (+1,15%) e Intesa (+0,81%) sono state più caute, dopo uno scatto a seguito della conferma dell'uscita del Tesoro entro la fine del 2024 da parte del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.