Europa in rialzo, Milano +2%, Wall Street traina il mercato

Le Borse europee continuano a salire in maniera netta dopo Wall Street. Nonostante la guerra tra Hamas e Israele, i mercati reagiscono positivamente alle posizioni di alcuni esponenti della Fed, che hanno ipotizzato una ulteriore sospensione dell'aumento dei tassi d'interesse. I rendimenti dei titoli di Stato rimangono stabili, mentre l'euro sale a 1,0589 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 guadagna l'1,6%. La migliore performance è quella di Milano (+2%), seguita da Madrid (+1,9%), Londra e Francoforte (+1,6%) e Parigi (+1,5%). I principali listini sono sostenuti dall'industria automobilistica e di lusso (+2%). Anche le utility registrano un aumento (+2,1%), con un balzo dei prezzi del gas. Ad Amsterdam le quotazioni salgono del 12% a 49,01 euro al megawattora. Il settore finanziario è positivo (+2%), con le banche (+2,4%) e le assicurazioni (+1,5%). Anche il settore della difesa è in rialzo (+1,9%), in vista di nuovi armamenti per i conflitti in corso. L'energia guadagna lo 0,5%, con il prezzo del petrolio in lieve calo dopo i rialzi della vigilia. Il Wti scende dello 0,2% a 86,1 dollari al barile e il Brent cede lo 0,2% a 87,9 dollari. Lo spread tra Btp e Bund rimane a 201 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,83%. Il titolo a dieci anni tedesco sale al 2,82% (+5 punti base). A Piazza Affari, Bper vola (+4,8%), seguita da Tim (+4,1%) e Nexi (+4%). Pirelli guadagna lo 0,4%, dopo essere stata scelta dalla Formula 1 come fornitore esclusivo di pneumatici per il Campionato Mondiale e Global Tyre Partner fino al 2027.