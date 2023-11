Europa in rialzo, Londra +0,79% - Borsa" (90 characters)" L'inflazione in calo negli USA ha allentato le tensioni sulle Borse, facendo scommettere su uno stop al rialzo dei tassi. I listini aprono in rialzo, con Londra +0,79%, Francoforte +0,11% e Parigi invariata. Ora l'attenzione è sulle mosse della Bank of England.