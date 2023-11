Europa in calo, titoli di Stato in rialzo

Le Borse europee si assestano in chiusura fiacche dopo il rally delle sedute precedenti. Gli investitori sono in attesa delle prossime mosse delle banche centrali, con i rendimenti dei titoli di Stato che registrano un deciso aumento. Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche, in particolare il conflitto in Medio Oriente. Francoforte chiude in calo dello 0,35%, Parigi dello 0,48%, Londra dello 0,01% e Madrid dello 0,57%.