Europa, Francoforte +1,2% all'apertura della Borsa

Un avvio positivo per le Borse europee, che cercano di superare le preoccupazioni legate al conflitto in Israele confidando in una fine della stretta monetaria, alimentata dalle dichiarazioni di alcuni membri della Fed. A Parigi, l'indice Cac 40 è salito dello 0,93%, a Londra il Ftse 100 è aumentato dello 0,94%, mentre a Francoforte il Dax, dopo le prime contrattazioni, ha guadagnato l'1,2%.