Europa, Francoforte -1%, chiusura in rosso per Borsa Le principali borse europee chiudono in calo: Francoforte -1,08%, Parigi -0,38%, Londra -0,81%. Dax a 14.731 punti, Cac 40 a 6.888 punti, Ftse 100 a 7.354 punti. Mercati in ribasso.