Europa debole, Wordline -40% a Parigi, Nexi contagia

I mercati europei sono in calo alla vigilia della decisione della Bce sui tassi, che dovrebbe mantenerli invariati, in linea con i futures americani, dove sul Nasdaq sono previsti oggi i risultati di Meta dopo che ieri Microsoft e Google hanno diffuso trimestrali contrastanti. Gli sviluppi della crisi in Israele sono seguiti con attenzione dai mercati del Vecchio Continente, mentre il greggio è in calo e non si tiene conto del piano cinese di sostegno all'economia né del default tecnico di Country Garden su un bond in dollari. In attesa dell'indice Ifo tedesco, Francoforte limita le perdite allo 0,31%. Peggio fa Parigi (-0,57%), dove crolla Worldline (-40%) che ha tagliato la guidance sui ricavi organici, contagiando altri titoli del settore dei pagamenti come Nexi (-10,5%) a Milano (-0,64%). Londra arretra leggermente dello 0,19%.