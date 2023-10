Europa, chiusura contrastata, occhi su banche centrali

Le Borse europee si chiudono contrastate, mentre Wall Street prosegue in calo. Gli investitori, dopo i dati sul mercato del lavoro degli Stati Uniti, si concentrano sulle prossime mosse delle banche centrali in materia di politica monetaria. Sotto i riflettori l'andamento dei titoli di Stato e l'andamento della crescita economica globale. Seduta in rialzo per Londra (+0,53%), piatta Parigi (+0,02%), in calo Francoforte (-0,2%).