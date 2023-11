Europa chiude contrastata, Eurostoxx +0,1%

Le Borse europee hanno chiuso contrastate. Londra ha perso lo 0,11%, Francoforte lo 0,11%, Milano è salita dello 0,15%, Parigi dello 0,11 per cento. Una seduta oscillante, influenzata dal crollo delle azioni Bayer, ma con l'indice Stoxx Europe 600 che nonostante tutto ha chiuso in rialzo dello 0,1%, raggiungendo il livello più alto dal 20 settembre. Gli analisti commentano che il rimbalzo è segno di un certo ottimismo sulla riduzione dell'inflazione e sulla possibilità di un approccio più accomodante da parte delle banche centrali. Restano tuttavia preoccupazioni sulla crescita e sulla debolezza degli utili in Europa, dove le azioni stanno sottoperformando le loro controparti statunitensi e le preoccupazioni geopolitiche.