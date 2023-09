Europa, Borsa in calo, Lagarde al Parlamento Ue

Le principali Borse europee iniziano in flessione. Parigi segna un -0,38%, con il Cac 40 a quota 7.157 punti. Francoforte registra un -0,28%, attestandosi a 15.513 punti. Anche Londra è in calo, con il Ftse 100 a -0,38% a 7.654 punti. Il mercato è in attesa dell'audizione della Presidente della Bce Christine Lagarde dinanzi al Parlamento europeo.