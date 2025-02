Eurodeputati criticano Bce: errore sull'inflazione, urge migliorare previsioni economiche

Gli eurodeputati sostengono che la Banca centrale europea abbia sbagliato la sua valutazione secondo cui l'inflazione avrebbe dovuto essere solo transitoria e chiedono di migliorare i modelli di previsione economica per consentire una migliore definizione delle politiche. Lo affermano in una risoluzione non legislativa adottata con 378 voti a favore, 233 contrari e 26 astensioni, all'indomani del dibattito con la presidente della Bce Christine Lagarde.

I deputati europei chiedono poi alla Bce di fare più per arginare l'inflazione, che colpisce soprattutto i più vulnerabili della società, e di garantire che l'eventuale introduzione di un euro digitale tenga conto delle preoccupazioni dei cittadini. Per la prima volta, il Parlamento chiede specificamente alla Bce di valutare in che modo la guerra e i conflitti incidano sulla stabilità dei prezzi.

Il Parlamento denuncia inoltre la "sovvenzione significativa" al settore bancario derivata indirettamente dalle politiche della Bce, che ha portato a ingenti pagamenti di interessi sui depositi bancari presso la stessa banca centrale, e chiede misure atte ad attenuare il problema.

I deputati affermano che la fiducia dei cittadini è necessaria per garantire il successo dell'introduzione dell'euro digitale e chiedono che la Bce dimostri i suoi vantaggi, prima che l'eventuale decisione di emettere l'euro digitale sia adottata, trattandosi di una decisione politica, dai legislatori dell'Ue, piuttosto che esclusivamente dal Consiglio direttivo della Bce. Insistono sul fatto che un euro digitale dovrà affiancarsi al contante fisico, che dovrebbe "rimanere ampiamente disponibile e accessibile".

I problemi di stabilità finanziaria e i potenziali cambiamenti nella struttura del settore finanziario derivanti dall'introduzione di un euro digitale devono essere presi in considerazione anche dalla Bce, aggiungono i deputati. All'istituto centrale chiedono di presentare un nuovo "piano geopolitico" e di valutare in quale misura i cambiamenti climatici incidono sulla sua capacità di mantenere la stabilità dei prezzi.