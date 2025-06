L'Italia esce dall'Europeo Under 21, sconfitta nel quarto di finale dalla Germania, 3-2 ai tempi supplementari. Gli azzurrini erano rimasti in 9 contro 11 dal 90', sotto 2-1, ma avevano pareggiato al 95' con un gol su punizione di Ambrosino. Il gol vittoria dei tedeschi, che vanno in semifinale, al 117' con Rohl.