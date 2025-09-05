Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Testamento ArmaniDecaro PugliaDuchessa di KentVariante StratusLuna di sangueSinner oggi Us Open
Acquista il giornale
Ultima oraEuro U21: Baldini, vittoria ok ma serve percorso più convincente
5 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Euro U21: Baldini, vittoria ok ma serve percorso più convincente

Euro U21: Baldini, vittoria ok ma serve percorso più convincente

Auguri tecnico Azzurrini a Gattuso: 'spero trasmetta sua grinta'

Auguri tecnico Azzurrini a Gattuso: 'spero trasmetta sua grinta'

Auguri tecnico Azzurrini a Gattuso: 'spero trasmetta sua grinta'

"Sono contento perché i ragazzi meritavano una vittoria con tutto l'impegno che hanno messo in questi giorni. Le vittorie ti aiutano a crescere e ad avere fiducia in te stesso". Silvio Baldini sintetizza così la sua prima volta vittoriosa alla guida dell'Italia Under 21 nelle qualificazioni agli Europei di categoria. "Noi siamo l'Italia - dice Baldini ai microfoni di RaiSport - queste vittorie vanno raccolte ma con un porcorso più convincente. Bisogna fare un miglior giro palla tra centrivcampisti e attaccnti. Ora auguri a Gattuso, spero che riesca a trasmettere la sua grinta ai giocatori e l'Italia farà certamente una gran partita e vincerà"

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata