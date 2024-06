Euro 24:Darmian 'niente calcoli,in campo per battere la Croazia'

"Non facciamo discorsi qualificazione nel gruppo. è ancora presto. E' sbagliato pensare che abbiamo due risultati per passare, noi scenderemo in campo per portare a casa la vittoria". Ne è convinto Matteo Darmian in vista di Italia-Croazia lunedì a Lipsia, terzo e decisivo match degli azzurri a Euro 2024. "Dovremmo avere il giusto atteggiamento e la giusta attenzione per metterli in difficoltà, vogliamo andare avanti e faremo di tutto per farlo. Dobbiamo concentrarci su di noi e su quello che ci aspetta contro la Croazia". "Il dopo Spagna? Il mister - aggiunge Darmian - ci ha detto quello che pensava, è stata una sconfitta arrivata dopo una gara non giocata come volevamo. Dobbiamo essere consapevoli delle nostre forze e dimostrarlo in campo a partire dalla Croazia. Noi a livello di gruppo abbiamo dei valori importanti e lo vogliamo dimostrare. Se l'Infortunio di Acerbi mi ha tolto spazio? No non credo mi abbia tolto spazio, le scelte spettano al mister. E' chiaro che Francesco fa comodo a ogni squadra con le qualità che ha". Infine Darmian torna sul match di lunedì: "Ci saranno dei cambi da parte di Spalletti? Le scelte che farà - conclude il difensore dell'Inter - saranno per il bene della Nazionale, io sono a disposizione qualora dovessi essere chiamato e farò il massimo per far avanzare la squadra".