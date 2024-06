Euro 24: Spagna-Italia; in tribuna anche re Felipe

Annunciata la presenza in tribuna del re Felipe di Spagna in occasione della partita dell'Italia contro la Roja per gli Europei di calcio domani sera allo stadio di Gelsenkirchen dove ci sarà tutto esaurito. I tifosi italiani saranno non meno di 11.600, quelli che hanno acquistato i biglietti con prelazione riservata agli iscritti al programma Vivo Azzurro. Anche gli spagnoli saranno 11.600 in un impianto che conta una capienza per Euro 2024 di 50mila persone. Il settore riservato ai tifosi italiani sarà il sud-est.