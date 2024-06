Euro 24: El Shaarawy 'questa Italia non muore mai'

"Sicuramente una grande emozione, è stato il gole della qualificazione, abbiamo la consapevolezza che questa squadra non muore mai. Una grande gioia". Così Stephan El Shaarawy a tre giorni da Italia-Svizzera a Berlino per gli ottavi di finale di Euro 2024. Non è stata una partita eccezionale dal punto di vista della qualità come con l'Albania, ma è stata una qualificazione meritata. Siamo una squadra forte che può arrivare fino in fondo. Abbiamo una grande responsabilità, questa squadra è fatta non solo da giocatori ma da grandi uomini"