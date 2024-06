Euro 24: 'Casa Azzurri on Tour' sbarca anche a Berlino

La passione azzurra arriva a Berlino. Così come accaduto lunedì scorso a Lipsia, anche per la sfida degli ottavi di finale di Euro 2024 tra Svizzera e Italia, in programma oggi pomeriggio (alle ore 18) all'Olympiastadion, nella città che ospiterà la partita ci sarà 'Casa Azzurri on Tour', area che solo per questa giornata accompagnerà tifosi e partner Figc verso il match. Appuntamento dalle 11 alle 17 presso "L'Osteria Berlin Uber Platz" (Mildred-Harnack-Str.11). All'interno un'area food and beverage con menù italiano e un corner Figc store, ma soprattutto la possibilità di vivere l'avvicinamento a una partita decisiva per il cammino della squadra di Luciano Spalletti a Euro 2024. Rimarranno ovviamente aperte anche le altre aree allestite dalla Figc per i tifosi e i partner, Casa Azzurri Germania a Iserlohn presso la Matthias-Grothe-Halle e Casa Azzurri Milano all'interno del Villaggio SenStation Summer in Piazza Duca d'Aosta; proprio da Casa Azzurri Milano, alle ore 15.30, il consueto appuntamento prepartita su Vivo Azzurro TV e sui canali social della Nazionale con Pierluigi Pardo e Gli Autogol.