Euro 24: 2-1 alla Germania, Spagna prima semifinalista

La Spagna è la prima semifinalista a Euro 2024. Le 'furie rosse' hanno battuto i padroni di casa della Germania 2-1 dopo i tempi supplementari grazie ad una rete segnata al 119' da Merino. Gara equilibrata nel primo tempo, poi a inizio ripresa Olmo porta in vantaggio la Spagna. Il pareggio tedesco porta la firma di Wirtz e arriva a un minuto dal termine dei tempi regolamentari prolungando il match ai supplementari. E proprio quando la gara sembrava destinata ai calci di rigore, il colpo di testa di Merino regala vittoria e semifinale alla Spagna. Non manchera' lo strascico polemico: la Germania ha protestato con l'arbitro Taylor per un fallo di mano in aerea di Cucurella non sanzionato.