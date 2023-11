Euro 2024, Olanda, Romania e Svizzera in finale

Olanda, Romania e Svizzera si sono assicurate un posto a Euro 2024 ottenendo i risultati di cui avevano bisogno nelle partite di qualificazione giocate oggi. La nazionale arancione con una rete di Wout Weghorst ha battuto 1-0 l'Irlanda ad Amsterdam e si è assicurata il ;;secondo posto nel Gruppo A dietro alla Francia. Nel gruppo I, la Romania è riuscita a battere in rimonta per 2-1 Israele, in una partita giocata in campo neutro in Ungheria e grazie a questo risultato ha permesso alla Svizzera di assicurarsi almeno il secondo posto nonostante l'1-1 contro il Kosovo a Basilea. L'ultimo incontro, a Bucarest, deciderà quale delle due nazionali chiuderà al primo posto.