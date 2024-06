Euro 2024: de la Fuente, 'l'Italia somiglia molto alla Spagna'

"Senza ombra di dubbio vogliamo vincere la partita, è la più importante, è una parftita molto importante. Scendiamo in campo sempre per ottenere il massimo, non saprei come sendere in campo per un pareggio". Ne è convinto il selezionatore della Spagna Luis de la Fuente alla vigilia della partita con l'Italia nel secondo match del girone B agli Europei di calcio in Germania. "L'Italia somiglia molto alla nostra a - aggiunge de la Fuente - è cambiata da quando c'è Spalletti è molto giovane e competitiva, è un po' come guardarsi allo specchio. Noi stiamo crescendo e cerchiamo di lavorare insieme, sarà una sfida molto equilibrata e di altissimo livello" "Sono molto contento della prestazione di tutti i calciatori scesi in campo con la Croazia e delle sedute di allenamento - indica il selezionatore della Spagna - tutti e quattro i difensori centrali sono in formissima e chiunque di loro potrebbe scendere in campo. Come sta Rodri? Vogliamo avere la squadra più forte in campo, vediamo come va la partita, ma potremmo prevedere un sostituto in partita. Lui sta bene e si allenato bene. Cerchiamo di restare umili e lavorare per crescere sempre di più"