Estradizione di Maja T.: Corte di Karlsruhe critica decisione della Germania

L'estradizione di Maja T., consegnata dalla Germania all'Ungheria lo scorso giugno, non era fondata giuridicamente. È quello che ha affermato la Corte costituzionale di Karlsruhe, secondo quanto si legge sul sito della stessa. L'attivista di sinistra di 23 anni era stata arrestata in seguito agli scontri con alcuni estremisti di destra a Budapest. La decisione del tribunale di Berlino aveva sollevato enormi critiche. Si tratta di un caso simile a quello di Ilaria Salis, l'ex attivista italiana che fu arrestata a Budapest.