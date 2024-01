Ester uccisa con coltello da caccia, omicidio premeditato

Igor Moser ha utilizzato un coltello da caccia per uccidere l'ex compagna Ester Palmieri. L'uomo, di 45 anni, ha colpito la 37enne con un fendente al collo, recidendo in un solo colpo sia l'arteria carotide, sia la vena giugulare. La conferma - apprende l'ANSA - è arrivata dai primi riscontri dell'autopsia effettuata sul corpo della donna dal medico legale Dario Raniero, su incarico della Procura della Repubblica. L'esame autoptico è avvenuto all'ospedale Santa Chiara di Trento. Il fatto che l'uomo si sia portato il coltello da casa suffragherebbe la tesi degli inquirenti, secondo cui il femminicidio è stato premeditato. Non è ancora chiaro se la 37enne è stata colpita di fronte o di spalle, tuttavia si ritiene che sia stata colta di sorpresa. La morte è poi sopraggiunta per shock emorragico. Il coltello utilizzato per il delitto è stato rinvenuto dagli investigatori conficcato sulla stessa trave impiegata da Moser per togliersi la vita.