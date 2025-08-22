Venerdì 22 Agosto 2025

Ultima oraEstate, dal 27 luglio registrati 203 milioni di spostamenti
22 ago 2025
Estate, dal 27 luglio registrati 203 milioni di spostamenti

A partire dal 25 luglio, data di inizio dell'esodo estivo, Anas ha registrato 203 milioni di spostamenti. Il traffico estivo non si concentra solo nei weekend: la mobilità coinvolge tutta la settimana, con milioni di italiani in viaggio ogni giorno. Due spostamenti su tre avvengono nei giorni feriali, mentre i fine settimana restano i giorni di maggiore affluenza con un picco già dal primo weekend di luglio. Le partenze "intelligenti" durante i giorni feriali hanno contribuito a distribuire il traffico, limitare al massimo le congestioni, garantire percorsi più confortevoli. Si conferma così l'efficacia dei bollini: molti automobilisti hanno scelto di muoversi nei giorni con traffico più basso e così ottimizzato tempi e sicurezza. Lo sottolinea Anas in un comunicato.

