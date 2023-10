Esso compra Pioneer per 60 miliardi di dollari

Negli Stati Uniti arriva un grande accordo nel settore petrolifero: Exxon Mobil acquista Pioneer Natural Resources per 59,5 miliardi di dollari, pagando 253 dollari per azione. Si tratta della più grande acquisizione di Exxon dai tempi della fusione con Mobil Corp nel 1999 e della più grande acquisizione annunciata a livello mondiale in questo anno.