Esposto in procura Pd e Verdi-Sinistra su Ponte Stretto

Pd e Alleanza Verdi sinistra hanno presentato un esposto alla procura sul Ponte sullo Stretto. Lo hanno reso noto i leader Elly Schlein (Pd), Angelo Bonelli (Verdi) e Nicola Fratoianni (SI) n conferenza stampa. Fra i motivi, la mancanza di trasparenza: "Il governo e la società Ponte sullo stretto non hanno reso pubblici documenti fondamentali per capire l'entità del progetto, le procedure - ha spiegato Bonelli - La relazione sul progetto è stata negata ai parlamentari, adducendo che sono riservati e segreti, eppure impegnano lo stato per 14,6 miliardi di euro". "Il progetto del Ponte sullo Stretto è sbagliato, anacronistico, dannoso e dispendioso. Abbiamo deciso di firmare insieme un esposto, per vederci chiaro, sono stati negati dei diritti a noi che siamo parlamentari dell'opposizione". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa a Roma con i leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. "C'è una mancanza di trasparenza, per questo abbiamo aderito a questa iniziativa, siamo determinati ad andare avanti per fermare questa opera dannosa".